Desde el viernes se inscribirá para las becas Progresar

Fotos BENEFICIO. Se abona un máximo de 10 cuotas de marzo a diciembre y el monto depende del nivel y carrera.

26/02/2019 -

La gerente de la Anses local, Dra. Natalia Neme, informó que desde el próximo viernes 1 de marzo y hasta el 31 del mismo mes, se encontrará abierta la inscripción para acceder a las becas Progresar 2019.

El beneficio está destinado a jóvenes de 18 a 24 años, y la funcionaria explicó que no se tendrá en cuenta la edad máxima en caso de que se trate de un estudiante con discapacidad y posea un Certificado Único de Discapacidad, vigente al momento de la inscripción. La solicitud de la beca deberá realizarse a través de la web de la Anses, o bien personalmente en cualquier Udai, con turno previo.

Para poder acceder a la beca, los postulantes deberán certificar que la suma de sus ingresos y los de su grupo familiar no superan los 3 salarios mínimos, vitales y móviles; ser argentinos nativos o naturalizados con DNI, para aplicar a nivel obligatorio pueden ser residentes con una residencia legal en el país no inferior a cinco años, y no ser titulares de un plan social nacional, provincial o municipal.

El postulante deberá presentar el formulario de inscripción, que incluye la certificación por parte de la autoridad escolar del estudio al que quiera aplicar.

La inscripción para las becas en educación obligatoria y educación superior será a partir del 1 de marzo hasta el 31 del mismo mes, y las de formación profesional, a partir del 1 de marzo quedará abierta durante todo el ciclo lectivo.

La Anses aclaró, además, que para estudiantes avanzados de nivel superior, se extiende la edad máxima hasta los 30 años inclusive. Son un máximo de 10 cuotas mensuales por año (marzo a diciembre) cuyo monto depende del nivel y carrera y es fijado por el Ministerio de Educación. Para estudiantes avanzados de Nivel Superior, se liquida la suma del 100% mensual mientras que para el resto se mantiene el esquema 80%-20%.

El pago del 20% acumulado se efectuará con la presentación -en diciembre- de un certificado escolar emitido por la institución educativa que acredite la asistencia o finalización del curso, previo análisis de correspondencia por parte del Ministerio.