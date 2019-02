Destacan la importancia de las exigencias del colegio

26/02/2019 -

La Dra. María Luisa Rogel destacó el compromiso que tomaron los colegios, lo cual ayuda a detectar precozmente problemas visuales en los niños, los cuales muchas veces no presentan síntomas: "Cada vez hay más cantidad de niños con problemas visuales. Porcentualmente, un 70 por ciento de los chicos revisados en los últimos meses tiene ametropía, una falta de visión normal; algunos padecen anillometropía, que es cuando un ojo ve menos que el otro. Es un problema que si no se lo busca a fondo, es difícil detectarlo y la única forma de hacerlo es a través de la revisación médica oftalmológica, ya que no tiene síntomas. Agradecemos que hayan tenido una exigencia muy marcada desde los colegios, lo cual hizo que los padres les den la importancia que tiene a este tipo de revisión. Además es importante que el profesional explique a los adultos que el niño necesita ver correctamente para aprender".