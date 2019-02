"Me inspira la ruta porque me genera una especie de nostalgia interesante"

26/02/2019 -

Durante este tiempo de festivales, Raly Barrionuevo ha estado en los principales, entre ellos los de Cosquín y Jesús María, en Córdoba, como también en los de La Salamanca y del Hacha, en Santiago del Estero. Es una figura convocante y requerida en el país y también en el exterior.

¿Con qué repertorio llegarás a la "Peña en el Patio"?

Sintiendo que estamos haciendo una música interesante y sobre todo honesta. Una música que me lleva la vida misma a partir de canciones de distintos discos y un bloquecito de covers antiguos de la época de "Radio AM".

¿Cuál es en, defini tiva, el balance de esta temporada de festivales?

La pasé muy bien en Catamarca (el 26 de enero en La Puerta) y terminó siendo una linda aventura lo de los festivales porque pude combinar toda la intensidad especial que tiene este tiempo, pero con bastante descanso entre gira y gira. De hecho, volviendo de Gualeguaychú (donde abrió la temporada de recitales estivales el 4 de enero), escribí una canción. La verdad es que me inspira bastante la ruta porque me genera una especie de nostalgia muy interesante y hay algo de la lejanía que me dispara cosas.