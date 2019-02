Raly, en contra de los individualismos

-

El músico y compositor santiagueño Raly Barrionuevo acercará el próximo fin de semana al porteño Centro Cultural Konex la cuarta edición de su peña "que es algo que disfruto porque es muy diferente al individualismo que se vive en los festivales de folclore".

"No viví la época de oro del folclore donde todos se cruzaban con todos, pero hoy cada uno está encerrado en su camarín y aunque a veces pueda parecer medio un bicho raro, lo del artista estrella no me va", sostuvo Barrionuevo durante una entrevista con la agencia de noticias Télam.

Dispuesto a exponer esa molestia, el trovador folclórico confesó que "debido al cansancio por esas cosas estuve a punto de no hacer nada este verano" porque, dijo, "aquellos músicos con los que tengo afinidad artística y una misma mirada del mundo no están en los festivales".

Peña Trashumante

Evidentemente Barrionuevo se siente a gusto cuando, por caso, genera la Peña Trashumante, se reúne con músicos cercanos a sus búsquedas (Lisandro Aristimuño, Raúl Fernando "Demi" Carabajal, Ernesto Guevara, Ramiro González, José Luis Aguirre, Elvira Ceballos, Micaela Vita, Milena Salamanca, por ejemplficar) y participa de un espacio autogestionado que sirve para sostener la actividad de la Universidad Trashumante.

Con esa modalidad en octubre de 2017 presentó "La niña de los andamios", su noveno álbum de estudio y último publicado hasta ahora en la Plaza Próspero Molina de Cosquín.

Raly, en estos momentos, continúa presentando en los escenarios las canciones de "La niña del andamio", su úlltimo disco.