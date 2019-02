26/02/2019 -

A corazón abierto y con buena memoria, Raly Barrionuevo, señaló que "la cuestión del artista y el escenario genera una competencia, pero yo aprendí de León Gieco que no compito con nadie. Hay que sumar, no competir y ese cancionero del que todos abrevamos está hecho desde la unión y no desde la competencia".

Raly sigue transitando por el país y está próximo a iniciar una nueva gira por Europa.