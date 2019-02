Evangelio según san Marcos (9,38-40)

27/02/2019 -

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: "Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros".

Jesús respondió: "No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro".

Comentario

"No es de los nuestros", de nuestro grupo, de nuestra tierra, de nuestra raza, de nuestra ideología, de nuestra Iglesia... ¡Qué mentalidad tan mezquina y cerrada la de aquellos que ven en el otro una amenaza por el simple hecho de no ser de los suyos!

Esta mentalidad se cuela con frecuencia en nuestras comunidades y poco tiene que ver con la praxis de Jesús que, precisamente por esto, reprocha hoy a sus discípulos esta actitud exclusivista.

La pregunta es ¿está contra nosotros? Si la respuesta es no, ¿por qué le impedimos que haga el bien, o le criticamos, aunque no sea de los nuestros?

Precisamente nuestro mundo cada vez más universal necesita la cooperación de todos, el trabajo en equipo, en red.

Muchas personas, afortunadamente, compartimos valores básicos del evangelio, aunque no todos lo hacen en nombre de Jesús.

Trabajemos juntos, no sea esto un obstáculo. Muy posiblemente el que lleva una vida de entrega y altruismo hacia los demás acabará descubriendo a Dios en el amor que da y que recibe. No sería la primera vez.

¡Qué buenos los consejos del Libro del Eclesiástico de hoy hablando sobre la sabiduría! "La sabiduría instruye a sus hijos, estimula a los que la comprenden. Los que la aman, aman la vida, los que la buscan alcanzan el favor del Señor. [ ] Dios ama a los que la aman".

En este día elevamos nuestra plegaria hacia el cielo pidiendo la Sabiduría para saber trabajar con el otro, con el diferente, con el que no es de mi grupo.

Suplicamos la sabiduría de tener un corazón abierto y acogedor con todos, que no discrimina ni hace guetos. Invocamos el don de la Sabiduría que nos hace comprender que cada ser humano tiene algo que aportarnos porque también es hijo/a de Dios aunque sea distinto.