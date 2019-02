Alarma por mensajes en las redes a jóvenes amenazándolas con que serán las “próximas”

27/02/2019 -

Una creciente modalidad en las redes sociales encendio las alarmas en la comunidad santiagueña, después de que varias jóvenes se animarán a hacer públicos mensajes que recibieron de forma privada en los que un desconocido les afirma en tono amenazante: "Te aviso que serás la próxima" y detalla cada uno de sus movimientos.

En las últimas horas se conoció que varias jovenes santiagueñas recibieron mensajes similares y genera temor que se desconoce el origen de estos y el objetivo de quién los envía".

Una de las publicaciones que llegó hasta la Redacción de EL LIBERAL, es de una joven que admite que la situación hizo que el miedo la invadiera y al mismo tiempo asegura desconocer por qué quisieran hacerle daño a ella.

El texto del mensaje que recibió es inquietante para cualquier persona: "Te Aviso Que Serás La Próxima Mejor Cuidate Te Sigo Siempre, Se Que Todos Los Sabados Vas a La... (un boliche capitalino) Tambien Te Segui Al GYM De La Belgrano Cuando Fuiste Con 2 Amigas. Te Aviso Que Sos La Próxima. El Sábado a la Mañana También Te segui Al centro Besos. Te Veo siempre con tu Hijo en el Borges- Lo Llevas a Jugar Al Parque También".

Al hacer público este mensaje que recibió, la joven en cuestión compartió unas palabras con sus contactos: "Desconozco totalmente la persona que podría ser. Solamente le digo que si quiere darme miedo ya lo hizo, si quiso asustarme, con este mensaje ya lo hizo".

Las fuentes señalaron que en las últimas semanas fueron varios los casos que se registraron con estas caracteristicas y que fueron expuestos por diferentes jóvenes en las redes sociales, temerosas, ya que no saben cual es la meta de estas acciones. Por lo pronto, la Policía y la Justicia no descartaban anoche iniciar una investigacion de oficio, ya que no habia denuncia penal alguna."