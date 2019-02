27/02/2019 -

Leandro Benítez rompió el silencio tras su renuncia como DT en Estudiantes de La Plata y comentó que ‘el balance no es bueno para nada, no teníamos un mal plantel pero las cosas no se dieron como queríamos’.

En diálogo con radio La Red señaló: "Siempre sentí el respaldo de los dirigentes, estoy agradecido por la confianza que me dieron. Siento que en algún momento nos vamos a cruzar otra vez con Estudiantes".