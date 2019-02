Los cuestionamientos a la resolución de la Justicia

27/02/2019 -

"Se plantearon como ciertos, hechos y evidencias que podrían comprometer a mi defendido. Comprometer en el sentido que las estamos cuestionando, ya que consideramos que muchas de esas evidencias son nulas, pero que iban a ser planteadas posteriormente en la audiencia de prisión preventiva", comenzó explicando el Dr. Diego Lindow sus motivos para plantear la recusación del juez, Dr. Améstegui.

"Lo que sostenemos es que no lo podía hacer reconocer como cierto, admitir a Arambuena evidencia en la que él no ha participado. Se le ponían como prueba de cargo escuchas telefónicas de mi defendido (Gamboa) de las que él no era parte, a los fines de que reconozca, las asuma como ciertas, y el juez le dé validez", agregó.

"Hemos puesto en evidencia esta situación, sosteniendo que el juez no podía homologar este acuerdo y para el caso de homologarlo, podría incurrir en el prejuzgamiento porque estaría dando validez a pruebas que nosotros íbamos a cuestionar".

"Eso no lo podíamos tolerar", enfatizó Lindow, "el juez ya adelantó una opinión, un criterio respecto de prueba y evidencia como válida, de algo que nosotros vamos a controvertir".

"Qué pasa si nosotros ahora planteamos la nulidad de determinadas evidencias, cae el convenio porque estaría basado en evidencias nulas. Esta era la contradicción que nosotros le decíamos al juez que lo ponía en un compromiso a él mismo", finalizó el letrado.