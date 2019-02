Después de 11 años sin verse, Cristina recibió a Solá

27/02/2019 -

La ex presidenta Cristina Fernández recibió al ex gobernador Felipe Solá, con quien hacía 11 años que no se mostraba en público, en su departamento del barrio porteño de la Recoleta, justo el día en que se conmemoraba el aniversario del natalicio del ex presidente Néstor Kirchner, confirmaron voceros de la senadora nacional.

La reunión se produjo en el departamento de la calle Arenales, y según las fuentes, la ex mandataria "no haría declaraciones" sobre lo conversado durante el sugestivo encuentro. "Le pedí a Cristina una reunión porque es la dirigente de la oposición con mayor peso político electoral, y necesitamos decirle a la sociedad cuál es la agenda de la unidad", dijo el diputado Felipe Solá a través de un comunicado con el que dio cuenta del encuentro, un día después de haberse producido.

"Le manifesté a Cristina (Kirchner) la obligación de ser amplios en la convocatoria y extender los márgenes. Hay que priorizar los desafíos del futuro y no las diferencias del pasado", aseguró en plan contemporizador Solá, que aún mantiene en pie su pre candidatura a presidente por Red x Argentina, el espacio que lidera desde que rompió con el Frente Renovador de Sergio Massa.

"Enfrentamos a un gobierno que abusa del marketing y de las noticias falsas para intentar mantenerse en el poder’, dijo Solá, al manifestar que para que vuelvan a ganar el pueblo, los trabajadores y la clase media no hay lugar para egos ni mezquindades personales".

La última vez que la actual senadora nacional y Solá se habían mostrado en público fue en 2007, cuando el ahora precandidato presidencial era gobernador de Buenos Aires.