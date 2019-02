Le reclamó al padrastro que le extravió su teléfono celular y él la amenazó de muerte

27/02/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció que su pareja le habría sustraído un teléfono celular de su hija adolescente, aparentemente durante la madrugada, según revelaron las fuentes policiales consultadas.

La denuncia fue radicada por una mujer, de 39 años domiciliada en el barrio Los Ralos, en representación de su hija menor de 17 años.

La causa está caratulada como supuesto "hurto y amenazas". Según contó la madre de la menor a las autoridades policiales, que su concubino —con quien tiene una hija menor en común— le habría sustraído un teléfono celular desde el interior de la habitación donde se encontraba durmiendo la damnificada y que cuando se levantó ya no estaba. Sospecha que fue él ya que no había nadie más en el domicilio.

Ante esta situación, la menor decidió dirigirse hasta la casa del acusado —ya que desde hace un tiempo no reside con su madre— y preguntarle acerca del celular y si lo tenía que le devolviera.

Ante el pedido de la menor, el sujeto comenzó a amenazarla vociferando: "Yo no tengo ningún celular, no me vengas a culpar, te voy a c... matando". La Fiscalía de turno dispuso que se eleve el expediente en el estado que se encuentre.