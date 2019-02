Wanda no se calló en su dura respuesta a su cuñada Ivana

27/02/2019 -

"Lo único que hizo bien en la vida es buscarse uno que le ponga la plata para después hacerse la empresaria", escribió Ivana Icardi en su Twitter para referirse a Wanda Nara. La hermana de Mauro Icardi está muy enojada con su cuñada y la acusa de ganar dinero a costa de la carrera futbolística del jugador del Inter.

Wanda, que no es de quedarse callada, aclaró la situación en un entrevista con la revista Gente: "Nuestro amor es para toda la vida. Siempre gané mi dinero, soy independiente. No estoy con Mauro por ninguna otra cosa, ni él conmigo. Y para que exista este amor, obviamente basamos nuestra relación en el respeto que nos tenemos. Yo confío en él; y él, en mí".

Además, desmintió los rumores de crisis con su esposo: "No hay ni hubo ninguna crisis. Las historias que salen son de gente con mucha fantasía y muy poco que hacer en la vida. Estamos bien y felices".

No conoce a Marcelo Brozovic

Con respecto al futbolista con el que se la relacionó, Marcelo Brozovic, expresó: "No lo conozco, nunca lo vi... Y mi marido es Mauro Icardi, no sé si me explico.

Además, se refirió a la relación que mantiene con su cuñada: "Nunca hablaría mal de ningún familiar. Hay cosas que suceden en las familias, pero se deben hablar puertas para adentro. Yo no tengo ningún problema con nadie. Amo a mi marido y a toda su familia. De hecho, mi suegro se está quedando con nosotros".

Críticas a Maxi López

También aprovechó la oportunidad para criticar a su ex, Maxi López: "Es triste que priorice su ego personal antes de lo que puedan pensar sus propios hijos. Desde que mis hijos aprendieron a leer, nunca podría decir nada. Estas cosas se resuelven en tribunales. Y es un juez el que te dará o no la razón. Hoy tengo la responsabilidad de la educación de mis hijos, soy una madre presente sin un padre y sin familiares cerca. Entonces debería ser más agradecido de los seres humanos que son y que eduqué".

"Él -añadió-, cada vez que puede, continúa con su maltrato. Encima a alguien que, como te dije, hace tanto por sus hijos... Y que, además de no reconocerlo, invente lo contrario. Es muy grave y es un acto de maltrato. Él decidió vivir en otra ciudad, yo no podría vivir lejos de ellos".