CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de febrero de 2019

28/02/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.00 VERDADES SECRETAS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

19.30 VHS

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF





CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.30 LONDRES BAJO FUEGO

02.24 PARKER

04.45 GOOFY. LA PELÍCULA

06.19 MI LOCA FAMILIA

08.13 PURE COUNTRY 2. EL DON

10.21 FIN DE CURSO

12.21 BILLY MADISON

14.07 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

14.26 FIN DE CURSO

16.26 MI PRIMER AMOR

18.12 DAN EN LA VIDA REAL

20.14 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

22.00 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA





TNT

03.33 VALIENTE

05.38 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

07.39 EL INVENTOR DE JUEGOS

09.39 EL ÚLTIMO SAMURAI

12.22 GODZILLA

14.34 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

17.04 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

19.47 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

19.50 ZOOTOPIA

22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

23.58 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

00.01 FRANCOTIRADOR





TCM

01.24 TERRENO SALVAJE

03.12 LOST

03.57 LOST

04.41 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.30 LA NIÑERA

06.54 LA NIÑERA

07.18 LOST

08.03 LOST

08.48 LOST

09.32 LOST

10.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.31 LA NIÑERA

12.17 LA NIÑERA

12.40 LA NIÑERA

13.04 LOST

13.49 LOST

14.33 CASADOS CON HIJOS

14.58 CASADOS CON HIJOS

15.23 CASADOS CON HIJOS

15.48 EL BUENO DE LA PELÍCULA

17.19 KARATE KID

19.38 UNA TORMENTA PERFECTA

22.00 PUNTO LÍMITE





SPACE

02.15 OPERACIÓN NUEVO MUNDO

04.37 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

07.20 ORO Y CENIZAS

09.08 S.W.A.T. - UNIDAD ESPECIAL

11.20 S.W.A.T. - UNIDAD ESPECIAL 2

12.57 ROMPIENDO LAS REGLAS 3

14.51 LOST IN SPACE

17.24 GIGANTES DE ACERO

19.49 ELYSIUM

22.00 LÍBRANOS DEL MAL





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

+ HOY, A LAS 23, CONCIERTO DEL VIOLINISTA LUCIANO GUZMÁN.

+ EL 2 DE MARZO, A LAS 21, DESFILE MODA SHOW 2019 DE LA ESCUELA Y AGENCIA DE MODELOS HL.





ADATISE

(LIBERTAD Nº 175)

+ HOY, A LAS 20, EN “VERANEARTE”, MUESTRA DE VARIETÉ, ACROBACIA EN TELAS, PINTURA Y TEATRO.





LA POSTA

(BELTRÁN)

+ VIERNES 1º DE MARZO, POCHI CHÁVEZ Y MARCELO FLORES Y SU CONJUNTO.

+ SÁBADO 2, DARÍO GIMÉNEZ.

GARMILLA

(ESPAÑA Nº 462 LA BANDA)

EL VIERNES 1º DE MARZO, A LAS 23, OSCAR VÁZQUEZ.





CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA)

2 DE MARZO, BETO ORLANDO Y JOHNNY MENDIZABAL.





LA CARPA DEL HECHICERO

(CLODOMIRA)

3 DE MARZO, LOS CAPIS Y JORGE DANIEL Y LOS LIBRAS.

4 DE MARZO, ALEJANDRO VÉLIZ Y ENRIQUE MAZA.





CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ SÁBADO 2, A LA MEDIANOCHE, CONCIERTO EXCLUSIVO DE “LOS ARCANOS DEL DESIERTO”.





CINES

SUNSTAR

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

28/02 - 01/03 17.10 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

2 (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

28/02 AL 06/03 19.20hs (Subt)

GREEN BOOK. UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

28/02 - 22.10 (Subt)

01-02-03-04/03 - 21.30 (Subt) 00.05

(Subt)

05/06 - 22.10 (Subt)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

28/02 - 01/03 17.00

BATTLE ANGEL. LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

28/02 AL 06/03 - 19.30 (Subt)

MANICOMIO (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

28/02 - 22.40 (Subt)

LA MISMA SANGRE (2D)

DRAMA (ATP)

28/02 16.50 (Cast) 19.20 (Cast)

22.00 (Cast)

01/03 16.50 (Cast) 19.20 (Cast) 21.50

(Cast) 00.15 (Cast)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

28/02 -01/03 17.00 (Cast) 19.30 (Cast)

VENGANZA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

28/02 - 22.30 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

28/02 - 01/03 17.30 (Cast)

OBSESIÓN (2D)

TRILLER (+ 16 AÑOS)

28/02 - 19.50 (Subt) 22.10





HÍPER LIBERTAD

MIS HUELLAS A CASA ATP

CASTELL. 2D 18.10 - 20.40- 22.40-

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP CASTELLANO 2D

17.40 - 20.00- 22.40-

LA GRAN AVENTURA LEGO

2 ATP CASTELLANO 2D 17.10

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19.35 - 21.50

SUBTITULADO 2D 21.50 (SÓLO LOS

JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELICULA

04-04-2019 19.30

06-04-201 17.00

CAPITANA MARVEL

07 DE MARZO 2019

CASTELLANO 2D 22.40-

CASTELLANO 2D 22.40- (SUBTITULADA SOLO JUEVES)

CASTELLENO 3D 19.50-