FÚNEBRES | 28 de febrero de 2019

28/02/2019 -

FALLECIMIENTOS

Graciela Inés Navarro de Funes

María de Jesús Landín de Acuña (La Banda)

Juana Hernández (Dpto. Taboada)

Luisa Ángela Padilla (La Banda)

Orlanda Audelia Nasif (La Banda)

Roberto Parra (Fernández)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. "Que la Misericordia de Dios colme de bendiciones y consuelo a toda su familia". Ángela Figueroa de Saad y el Grupo de la Hermandad de Santiago Apóstol de la Catedral Basílica participan con mucho sentimiento su desaparición física. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

CASARES DE BRAVO, GRACIELA ELVIRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. Tía querida nos dejaste llenos de dolor con tu partida. Descansa en paz. Sus sobrinos Mimí Paz, Jorge Ferreyra e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

CASARES DE BRAVO, GRACIELA ELVIRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. Negra querida siempre vivirá el gran recuerdo que dejaste en todas las personas que tuvimos el privilegio de conocerte. Mi querida amiga, le pido a Dios que te tenga en su santa gloria. Colino, Irma e hijos Silvia, Maria Eugenia, Ramon, Juan Nicolas Marquetti y sus respectivas flias., participan su fallecimiento.

CASARES DE BRAVO, GRACIELA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Mi mansión, será la Casa del Señor por muy largo tiempo". (Salmo 23). Sus amigos Marta, Migue y José Guzmán con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con sus plegarias a toda su familia.

CASARES DE BRAVO, GRACIELA ELVIRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. Emma Herrera de Mattar, sus hijos Dalton, Maricel, Nancy sus respectivas flias. participan con profundo pesar su fallecimiento, y abrazan a su hijo Fabián, hermanas y demás familiares en este momento de profundo pesar. Confíen en Dios que sin dudas, por sus cualidades personales que sembró en vida, como esposa, madre y vecina, tendrá un lugar sereno y bello para descansar eternamente. Ruegan oraciones en su memoria.

CASARES DE BRAVO, GRACIELA ELVIRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. Negrito Moya y Ñaty Almirón acompañan a su hermana Rina en este momento de dolor por la pérdida de la querida Negrita y elevan oraciones en su memoria.

CASARES DE BRAVO, GRACIELA ELVIRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. Personal del Servicio de Traumatología, sala 7: Rosa Brizuela, Alejandra Villalba, Dr. Enzo Lencina, Mariana Ibáñez, Javier Abregú, Andrea Gutiérrez, Lidia Saavedra, Sergio Cata, Ramón Álvarez, Roxana Maldonado, Darío Lobos y demás compañeros participan con dolor el fallecimiento de la mamá del compañero de trabajo Dr. Fabián Bravo. Elevan oraciones en su memoria.

CASARES DE BRAVO, GRACIELA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. Querida cuñada, el dolor de tu partida me dejó sumida en una inmensa tristeza. Desde lo profundo de mi ser, siempre estarás presente en mi corazón. Descansa en paz. María Magdalena Suárez de Bravo, sus hijos Néstor, María del Carmen y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. Su esposa María Inés Ramos, hijos Sonia, José, Pablo, José Luis, nietos David, Aldana, Hna. Rosa Coronel participan su fallecimiento sus restos serán inhumados a las 17,30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. casa de duelo P.L. Gallo 390 SER. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

GRAMAJO, PEDRO NOLASCO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. Personal del agrupamiento 86125- colegio Juan Nuñez del Padro participa del fallecimiento del Señor padre de la profesora Esther Gramajo, haciendo llegar condolencia a todo la familia.

GRAMAJO, PEDRO NOLASCO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del sobrino de la querida Lola, la acompañan en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

GRAMAJO, PEDRO NOLASCO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. El equipo de conducción, personal docente, administrativo y de maestranza de la Escuela Técnica Nº 1 participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Gramajo Pedro Nolasco, y acompañan con afecto a la Prof. Esther Noemí Gramajo, docente de la institución y a su familia en este doloroso momento.

JUÁREZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/19|. Arturo, Victorio, Manuel y Luis Hernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Roby en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Siempre estarás a mi lado y cuando mire al Cielo me iluminarás con tu sonrisa para seguir siendo mi guía en el camino. Su hijo Hugo, su hija política Mariela, sus nietos Lucas, Abril, Itel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. "Debes saber que nuestras almas estarán unidas por la eternidad y que en nuestras mentes y corazones siempre estarás". Su hijo Ariel, su hija política Graciela, sus nietos Gonzalo y Camila participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. "No me lloren, yo no he muerto. Solo me he dormido en los brazos del Señor". Su hijo Mario, su hija política Melisa, sus nietos Julieta, Guillermina y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. "Solo se muere cuando se olvida, y nosotros nunca te olvidaremos". Su hija Nadia, su hijo político Pedro y sus nietos Valentín y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Hugo Ramírez, sus hijos Natalia, Luján, Melissa y Hugo con sus respectivas familias participan profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Valle Díaz, sus hijos Estela, Hugo, Teresita y Andrea con sus respectivas familias participan profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Carlos Mattar, Beatriz de Mattar y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tanto dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Directorio y Personal de Asistmed SRL participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. "Que Dios te de la paz, el descanso y el mejor lugar en su morada". No es fácil aceptar la ausencia y difícil superar el dolor. Afredo, Antonio, Emir, María José, Nancy, Silvia A., Eduardo, Alejandro, Hugo, Enzo, Rodrigo, Silvia M., Edith, Mónica, Muñeca, Griselda y Agustín acompañan a Rubén y Ariel por la irreparable pérdida y ruegan pronta resignación a su familia.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 763 "Pte. Arturo Illia" participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la docente Nadia Funes y acompañan a su familia en estos momentos de pesar.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. La representante legal del Instituto superior Mons. Jorge Gottau, Prof. Zulma Montenegro, el equipo directivo de los distintos niveles educativos, docentes y personal auxiliar de la educación, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Prof. del Nivel Primario Mario Funes. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Querida Graciela, cuando los que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros, a vivir en nosotros. Sus amigos Liz, Carlos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Las amigas y ex compañeras de su hija Nadia, Mónica G. Pirro, Alicia Valladares, Elena Broggi, Zulma Maidana y Betty Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Cobertura Integral Médica S.A participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su famillia en este difícil momento. Elevando oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Familia Barrera, participa con dolor su fallecimiento y ruega a Dios reciba su alma y resignación a su familia.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Tito, Teresita y José Bellomo con sus respectivas flias., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Rubén y a toda su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. "Señor dale el descanso eterno". CPN Germán Yunes, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en tan dolorosa pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. María Olivares de Haick, sus hijos Jorge, Juan, Elena, Ana y José Haick con sus respectivas flias., acompañan con mucho cariño a Rubén, hijos y nietos por la pérdida de su esposa Graciela.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Sus consuegros Carlos Ledesma y Norma Pinto, sus hijos Gaby y Caro, Fernanda y Rodrigo, Fernando y Paola, Melisa y Mario, Ramiro, sus nietos Julieta, Zoe, Guillermina, Lautaro, Estefi, Lía, Francisco, Juaco y Conde participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE FUNES, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Dora Ledesma de Coronel, sus hijos Marcelo y Mariela; Fernando y sus nietos Sebastián y Paula participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, CLETO MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/19|. "Que brille para él la luz infinita de Cristo". Flias de Paulina, Anchy, Pelado, Porota Ávila, Coca Ovejero y flias., Manuela de Ávila y flias. Participan con gran dolor el fallecimiento del dilecto amigo y que sus restos fueron sepultados en Beltrán.

PERALTA, CLETO MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/19|. Dr. Ramón Bernardo Herrera, lamenta la pérdida irreparable de su entrañable amigo, abogado destacado, que prestigió al Poder Judicial de la provincia como Juez de Instrucción en lo Penal; miembro de la Cámara de Crimen y como académico en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Ruega oraciones en su memoria.

RUIZ DE SANTILLÁN, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/19|. Guillermo Luna Herrera participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Jaime y acompaña a la familia en este difícil momento.

RUIZ DE SANTILLÁN, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/19|. Enrique Serrano, Sandra María Branca, sus hijos Matías, Paula, Daniel y Ariel Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ DE SANTILLÁN, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/19|. Nélida Ruiz de Serrano, sus hijos Daniel, Julián, Enrique y Roberto Serrano con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus deudos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ DE SANTILLÁN, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/19|. Daniel Serrano, Ana Gel y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ DE SANTILLÁN, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/19|. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Miguel Russo, su esposa Lucrecia Mulki e hijos participan con profundo dolor su partida.

RUIZ DE SANTILLÁN, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/19|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello y sus hijos Mariano, Antonio, Josefa, Aldo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ DE SANTILLÁN, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/19|. CPN Gustavo Adolfo Gómez participa con dolor su fallecimiento y ruega al Señor por su eterno descanso.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Pablo Degano, Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria.

VALDEZ, ESTELA VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Sus hijos Kika, Liz, Bochin, hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares. participan el fallec., sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. casa de duelo sala Vel. 2. P.L. Gallo 330 SER. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

VALDEZ DE GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Estelita fuiste un ejemplo de vida por tu lucha como madre y abuela ejemplar. Gracias por todos las enseñanzas que nos diste, nos dejas un enorme vacio. Ayúdanos a tener tu fortaleza. Te amaremos eternamente. Russ hijos Kique, Liz y Bochín, hijos políticos Beatriz, Pancho y Lorena, nietos Cesar, Lucas, Maxi y Milena, nitos políticos Rita, Kujan, Belén y Melina, bisnietos Valentino, Martina, Alma, Elena y Alfonsina, participan con dolor su partida. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

VALDEZ DE GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Te nos fuiste Estelita dejándonos muchas enseñanzas, Gracias por todo lo que me diste. Besos infinitos al Cielo. Pancho Fernández.

VALDEZ DE GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Doña Estela después de compartir innumerables momentos de alegría, hoy nos toca despedirla con tristeza su partida a la Casa del Señor. Siempre estará en nuestros corazones. Silvia, Alejo y Gastón, Puni, Paola, Maca, Tadeo y Xiomi participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Con fe nos unimos a la palabra de San Pablo. El sufrimiento de aquí abajo no tiene proporción con la Gloria del Cielo. Cesar Infante y familia, participan y acompañan en el dolor a la familia de nuestra querida Estela.

VALDEZ DE GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. El sufrimiento de aquí abajo no tiene proporción con la Gloria del Cielo. Tus amigos del Equipo de Futbol de Casa Olga y amigos de su hijo Nardo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

VALDEZ DE GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar. Amigos de su hijo Nardo; Olga y Ricardo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BOSETTI, HUMBERTO ALDERICO (q.e.p.d.) falleció el 23/2/19|. "Caminante, no hagas ruido, Guegui, descansa en los abrazos del señor". David Montenegro y flia., siempre te recordaremos, compartimos una infancia maravillosa, juntos a todos los amigos, el barrilete, trompo, figuritas y los demás partidos de futbol en el ''12'', desde donde salieron grandes jugadores y mejore personas.

LANDÍN DE ACUÑA, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Su esposo: Rubén Acuña, sus hijos: Blanca, Mónica, Sandra, Liliana, Oscar y María Luz, hijos Pol. y nietos part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. La Misericordia. C. de duelo: Irigoyen y Garay. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NASIF, ORLANDA AUDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Sus hijos Carlos, Fiama, Mariela, Liliana, h. pol. Anibal, nietos Sofia, Emanuel, Antonela, Stefanía, Elias, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia, casa de duelo Belgrano 532 (L.B.) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NASIF, ORLANDA AUDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Su hermano Mariano Nasif y Liliana Martínez Sus sobrinos Diego Nasif, Maximiliano Nasif, Gastón Toledo , Lisandro Guzmán , Edith Carrera , Marcelo Nasif, Juan Elías Nasif , Marina Nasif (h).

NASIF, ORLANDA AUDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Su hermano Omar, Luisa, Lili, Noemí participan con profundo dolor su fallecimiento y que su alma descanse en paz eternamente junto al Dios Padre.

NASIF, ORLANDA AUDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Su hermano Archi Nasif, su cuñada Marcia Botvinik, su hija de corazón Silvia Botvinik y Brisa Nasif, participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin.

NASIF, ORLANDA AUDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Sus hermanos Marino Nasif, Omar Nasif, Mafalda Nasif, Camilo Nasif, Archi Nasif. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

NASIF, ORLANDA AUDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Su hermano Camilo Nasif, su cuñada Ana Garbi su sobrino Ariel y Laura Nasif sus sobrinos nietos Benjamin y Julieta Nasif sus restos sertan Inumados mañana en el cementerio Misericordia a las 09:00 hs Sala Velatoria Gubaira.

NASIF, ORLANDA AUDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Orlanda, feliz, contemplando su rostro, hoy a Jesús, con coro de ángeles le cantarás el himno que en vida le escribiste a su Sagrada Misericordia. Descansa en paz. Su primo Julio, Tití, Natalí y Romina. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASIF, ORLANDA AUDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Su tía Alicia, sus primos Ramón y Alicia, prima pol. Gloria y sobrina Guadalupe, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, LUISA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Sus hijos Olga, Mercedes, Mirta, Esteban, Diego, Marisol, Cergio, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERNÁNDEZ, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Sus hijos Edgardo, Mariana Almaraz, sus nietos Nasareno, Tiara y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya Dpto. Gral. Taboada SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PARRA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Sus hijos José María, Pablo y Juan Roberto, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos. Serán Inhumados Hoy 16hs en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162 - TEL 4219787.

PARRA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. Sus amigos y amigos de sus hijos: Quique Caldera, su esposa Tony L. de Caldera e hijos David, Melina y Daniela; Teresita Chemez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/19|. "Querdo Beto te fuiste, descansa en paz". Ricardo Antonio Corbalán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y sus familias en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. "Sentimos un profundo dolor debido a que has dejado un vacío en nuestras vidas, que nadie jamás podrá llenar, tan solo nos queda resignarnos y aprender a vivir sin tu presencia, pero recordando todos y cada uno de aquellos momentos que vivimos contigo". Su esposa, hijos, hija política y nietas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse cuatro meses de su fallecimiento.

REYNAGA, LUIS ÁNGEL (PACHA) (q.e.p.d) Falleció el 28/11/18|. ¡Aún te contemplo con amor profundo, aún te escucho, te adoro, sí te adoro! ¡Solo no estoy! ¡Camina por el mundo la sombra de tu espíritu conmigo! Su esposa Alicia, hijos Roxana y Luis Ángel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs en la iglesia Catedral al cumplirse 3 meses de su partida al reino celestial. Ruegan una oración en su memoria.

URQUIZA, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/13|. A 6 años de tu partida al reino celestial, sigues estando espiritualmente entre nosotros. Tu esposa, tus hijos, hijos políticos, nietos, tu hermana y sobrino y familia, nos reuniremos para rogar por tu eterno descanso hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Virgen del Valle.