Para Massa, "Cristina Kirchner sin duda perdería en una segunda vuelta con Macri"

28/02/2019 -

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ratificó su candidatura presidencial de cara a octubre de 2019. Lo hizo al afirmar que Cristina Kirchner "sin duda" perdería en un eventual balotaje con Mauricio Macri.

Apuntó que el Gobierno nacional "sostiene todo el tiempo esa bipolaridad (Cristina vs. Macri). En octubre lo que se va a elegir es si Macri sigue o si Macri se tiene que ir", resaltó, al participar de una entrevista en Todo Noticias.

Sobre un posible acercamiento con Cristina Fernández de Kirchner, el ex diputado nacional dijo: "Hace nueve años que no hablo con la ex presidenta y hace tres elecciones que lidero una fuerza distinta. A mí me tocó una batalla muy dura, la idea del 'Cristina eterna' y lo hice convencido de que nuestro país necesita reglas y una Constitución La obligación de pretender liderar la oposición que me autoimpuse me obliga a hablar con el votante de Unidad Ciudadana y decirle ‘No hay peor llave para que Macri siga cuatro años más que poner candidatos que pierdan en segunda vuelta con Macri".

Crítica

Por otro lado, Massa cuestionó con mucha dureza la economía del Gobierno. Chicaneó que "el mejor equipo de los últimos 50 años perdió por goleada", que "Macri dijo que iba a dominar de taquito la inflación" y después de tres años "fracasó porque aumentó la pobreza y tiene el récord de inflación de América Latina compitiendo con Venezuela", subrayó el líder del Frente Renovador.