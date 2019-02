Pensiones por discapacidad: pedirán extender el plazo para la actualización de certificados

28/02/2019 -

Atento a reclamos de beneficiarios santiagueños sobre la actualización de la documentación para continuar percibiendo las pensiones por discapacidad, desde la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de los Derechos de la Seguridad Social indicaron que presentarán ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y organismos de Derechos Humanos un pedido formal de prórroga del plazo de presentación de la actualización de los certificados en formato digital.

Esto es atento a que distintas personas fueron notificadas de esta situación, por ello, el presidente de la ONG, Darío Díaz, recalcó que "la inquietud surge en torno a que muchas beneficiarios, que cobran la Pensión No Contributiva, no cuentan con los recursos suficientes; ya sea dinero, conexión a internet, traslado, para poder llegar a cumplir con este requisito. El plazo de 60 días ya está corriendo y no es posible llegar a concretar el trámite en el tiempo exigido", dijo.