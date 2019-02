"Intervinimos en muchos colegios privados que no entregaban libretas"

Fotos MENSAJE. Pidió a escuelas respetar normas y resoluciones del CGE.

La ministra Nassif destacó el rol de las cooperadoras dentro de las instituciones y el aporte que hacen. "Es legítimo que haya una cooperadora en la escuela y que pida ayuda a los padres. Está bien, pero eso no puede condicionar la matriculación de los chicos. Eso es simplemente la ayuda voluntaria que se les pide a los papás si pueden y bienvenido sea si la pueden dar porque las cooperadoras hacen muchas cosas en las escuelas. Ahora si no puede el padre, no tiene que pagar, porque la educación es gratuita", subrayó.

Manifestó que "en este contexto especial de crisis, aunque las escuelas terminan inscribiendo a los alumnos, querer imponer el pago de un bono de la cooperadora como obligatorio es una manera de poner al padre en una situación de angustia cuando la educación es gratuita en las escuelas públicas".

"Ahora si lo están mandando a una escuela privada saben que tienes que pagar una matrícula y una cuota. Incluso en los colegios privados, también hemos intervenido muchas veces, porque no les querían entregar las libretas a los alumnos por la mora de los padres y eso tampoco se puede hacer", recalcó la funcionaria provincial.

Dirigiéndose a los responsables de las escuelas, manifestó: "Las instituciones tienen que respetar las normativas vigentes, las resoluciones que emite el Consejo todos los años y que este año no es diferente, mucho más en este contexto donde las economías familiares están muy resentidas y con más razón tenemos que tener los chicos dentro de la escuela".

Reiteró el pedido de "no generar situaciones que son incómodas y violentas para los papás que se angustian ante una supuesta obligación, que no es tal, de pagar una matrícula, sino un bono contribución que puede existir, pero que, insisto, en forma voluntaria y que el padre quiera y pueda pagar, para una cooperadora que sí es importante que funcione dentro de la escuela".

"Pero en este contexto, ponerlo como una matrícula obligatoria está en contra de cualquier disposición, en contra de cualquier normativa y va en contra del espíritu de la educación gratuita y pública", sentenció.