"Leo" Ponzio acordó su continuidad hasta el 2020

Fotos NO SE VA. Ponzio firmará contrato con River Plate hasta el 2020. Tendrá un lugar en el plantel profesional.

28/02/2019 -

El mediocampista de River Plate, Leonardo Ponzio, llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia del club para extender su contrato hasta el 2020.





"Leo" es todo un referente ya que es el único que queda en el equipo desde que el "Muñeco" Gallardo comenzó su ciclo en junio de 2014, ya que Jonatan Maidana y Rodrigo Mora ya no forman parte del plantel.

En su momento el capitán había contado: "Sé que me queda poco, pero la cabeza aún me da para seguir a este ritmo". Y así será. Aún así, su lugar en el equipo cambiará ya que acordó con Gallardo que no será titular constantemente, como solía serlo.





En la práctica de ayer, el técnico probó a Enzo Pérez en su lugar y probablemente no esté desde el inicio el sábado ante Newell’s a las 21.30.

Por su parte, el defensor Milton Casco fue operado ayer por el Dr. Pedro Hansing, el médico de River. Ahora, el lateral por izquierda que vivía su mejor momento en el club y que tenía grandes chances de ser convocado a la selección, comenzará una recuperación que le demandará entre dos y tres meses.





Otro que tampoco está para jugar es el delantero Ignacio Scocco. Incluso, su presencia en la lista de concentrados para enfrentar el sábado a Newell’s sigue siendo una incógnita.

Luego de que el delantero tuviera que abandonar la práctica del lunes por una molestia en el tendón del aductor derecho, ayer entrenó nuevamente diferenciado y realizó trabajos de kinesiología con la intención de recuperarse y llegar al duelo frente a la "Lepra".





La formación que utilizará Gallardo dependerá en gran medida de lo que ocurra con el colombiano Juan Fernando Quintero, que pidió un permiso especial para volver a su país por razones familiares.