Argentina irá al grupo de Brasil

28/02/2019 -

El seleccionado argentino Sub-17 integrará el grupo B del Sudamericano de Perú junto con Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay, en el certamen que se jugará desde el 21 de marzo al 14 de abril.

El conjunto conducido por el cordobés Pablo Aimar buscará el pasaje al hexagonal final, del que saldrán los cuatro clasificados al Mundial, que aún no tiene sede porque Perú, que era el país organizador al igual que el Sudamericano, no garantiza la exoneración de impuestos para las delegaciones participantes y la Fifa no está de acuerdo.