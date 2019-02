Fotos La mujer que asesinó a su ex habría querido ultimar a su actual pareja

28/02/2019

La Justicia definirá hoy la suerte de madre e hija, imputadas y detenidas por el asesinato de un hombre, ex pareja de la mayor de ellas. En la reconstrucción del crimen, la concubina de la víctima aseguró que el ataque iba dirigido a ella y su pareja intervino para defenderá y terminó perdiendo la vida. Hoy se llevará a cabo una audiencia en el Palacio de Tribunales para resolver la situación procesal de una mujer de apellido Padilla de 54 años y de su hija Ivana Abregú de 24. Las dos mujeres enfrentan cargos por el homicidio de Adrián Gerez (43), ex pareja de Padilla, asesinado en la madrugada del 30 de diciembre último a la salida de un baile en las afueras de Nueva Esperanza. El caso es investigado por la fiscal, Dra. Carla León, la cual imputó a las dos mujeres por el hecho de sangre. La representante del Ministerio Público Fiscal sostendría la hipótesis de que Padilla fue la que le aplicó la mortal cuchillada en el corazón a Gerez, pero que Abregú tuvo una activa participación en el luctuoso incidente. La última semana se llevó a cabo la reconstrucción del crimen y si bien no se contó con la declaración de las acusadas, sí se escuchó la versión de cuatro testigos presenciales. El testimonio más importante fue el la concubina de la víctima. La mujer era la pareja de Gerez desde hacía un año aproximadamente, después de que éste se separara de Padilla. La testigo aseguró que la imputada la increpó en primera instancia a ella y que Padilla bajó de un auto decidida a atacarla, pero fue Gerez el que se interpuso en su defensa y terminó perdiendo la vida. La Fiscalía requerirá hoy la prisión preventiva, mientras que la defensa buscará la excarcelación al menos de Abregú. La decisión estará en manos del juez de Control y Garantías.