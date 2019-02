Los efectos que generarán cambios físicos en los actores

28/02/2019 -

La novedad de esta película es que la misma se estructurará a través de flashbacks de más de treinta años, por lo que Scorsese utilizó una técnica de rejuvenecimiento similar a la utilizada en "El curioso caso de Benjamin Button" (2008). Sandy Powell (responsable del vestuario) reconoció que este nuevo filme no será nada comparable a otras cosas que se hayan visto anteriormente . La empresa a cargo de volver a mostrar a De Niro y Pacino a sus 30 años es Industrial Light and Magic, reconocida en el ambiente de Hollywood. El propio Pacino explicó cómo funciona esta técnica: ‘Hay computadoras en los costados de la cámara, y cada una te muestra a una diferente edad. Así que físicamente, has cambiado. Estaba interpretando a Jimmy Hoffa a los 39, todo en una computadora. Y luego a los 48, e incluso a los 50. Alguien se me acercaba y me decía: ‘Tienes 39 años’. (Recordarías) algún tipo de memoria de tus 39 años, y tu cuerpo trata de aclimatarse a eso y pensar de esa manera’.