La secuela de la película “Aquaman” ll egará a los cines el 16 de diciembre de 2022

28/02/2019 -

La secuela de "Aquaman" (2018), la exitosa película de superhéroes que protagonizó Jason Momoa, llegará a los cines el 16 de diciembre de 2022. "Aquaman", que pertenece al universo cinematográfico que Warner Bros. está desarrollando sobre las historias de DC Comics, recaudó en el mundo 1.139 millones de dólares para situarse como la quinta película más taquillera del 2018. Solo "Avengers: Infinity War", "Black Panther", "Jurassic World: Fallen Kingdom" e "Incredibles 2" atrajeron a más espectadores a los cines en 2018 que "Aquaman". Esta película de "Aquaman", personaje que tuvo un cameo en "Batman v Superman: Dawn of Justice" y que fue presentado oficialmente en la cinta coral de "The Justice League", logró con su recaudación convertirse en el largometraje de DC Comics más taquillero de la historia al superar a "The Dark Knight Rises", filme sobre Batman que sumó 1.085 millones de dólares. Warner Bros. anunció la fecha de lanzamiento de la secuela, aunque desde hacía unas semanas ya se sabía en Hollywood que esta continuación estaba en marcha. Así, a mediados de febrero se conoció que David Leslie Johnson-McGoldrick será el guionista de este nuevo filme. "Aquaman" se centró en los orígenes de un superhéroe llamado Arthur que nació del amor entre un farero y una reina de un mundo submarino.