Murió Andy Anderson, baterista de The Cure en los años 80

28/02/2019 -

El británico Andy Anderson, quien fuera baterista de The Cure en la década de los 80, falleció a los 68 años debido a un cáncer, informó Laurence Tolhurst, uno de los fundadores del grupo de rock. Al comunicar el deceso, el percusionista y tecladista que integró el conjunto entre 1976 y 1989, señaló el "pequeño consuelo" de saber que Anderson "falleció pacíficamente en su casa". Anderson se unió a The Cure en 1983 y participó en los álbumes "Japanese Whispers", "The Top" y "Concert", además de grabar el sencillo "The Love Cats".