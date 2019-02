Jimena Barón le hace frente a los rumores de separación de Mauro Caiazza

28/02/2019 -

¿Jimena Barón y Mauro Caiazza siguen juntos? Hay rumores que afirman que no. Luego de que no se mostraran juntos en las redes sociales, surgieron las especulaciones acerca de una posible separación. Las versiones se hicieron eco en los seguidores de la actriz, quienes decidieron preguntarle por su situación sentimental. "Andaba muy triste y afligida porque Mauro Caiazza y Jimena Barón no subían ni se contestaban nada, pero acabo de ver que están en pedo juntos y ya puedo ir a dormir tranquila", le escribió una usuaria de Twitter a Jimena. Y ella le respondió con humor: ‘¡Son muy exigentes! Flashean separación cada 48 horas de no subir nada, ‘awanta’".