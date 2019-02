Grave amenaza: "No me hagas hacer macanas, te voy a c... matando"

Hoy 09:01 -

Un hombre se presentó esta madrugada ante la Policía para denunciar que su ex suegro lo amenazó de muerte, furioso porque no lo dejó ver a su nieta a esa hora.

De acuerdo con la denuncia realizada en la Comisaría 51º, Esteban Pérez llegó a la 1.15 y relató que cuando llegó a su casa ubicada en el barrio Siglo XIX divisó a su ex suegro, de apellido Sayago, merodeando en la zona.

Te recomendamos: Acuchilló en el estómago a su vecino en medio de una pelea

La víctima dijo que le preguntó qué necesitaba y que el hombre le preguntó dónde estaba su nieta. Ante esto, el dueño de casa le respondió que la menor dormía y que no eran horas para recibir visitas.

Esta respuesta enfureció al abuelo, quien no dudó en amenazar: "No me hagas haces macanas, te voy a c... matando", para luego retirarse.

Personal policial recibió la denuncia y dio intervención al fiscal de turno.