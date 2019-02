Icardi publicó una carta abierta sobre su situación

Notas Relacionadas

Hoy 17:58 -

A través de sus redes sociales, Mauro Icardi hizo su descargo sobre la difícil situación que atraviesa en relación a la renovación de su contrato. “El respeto nunca debe faltar”, escribió el delantero en su carta abierta.

El último partido del rosarino fue el 9 de febrero, ante el Parma, por la Serie A. Luego se le retiró la cinta de capitán y desde entonces no ha jugado para el conjunto nerazzurro.

Lee la carta completa.

"Y en los momentos más difíciles se muestra el amor verdadero. Y en esos momentos decidí quedarme. Todo Inter, con Inter.

Cuando sentí que con las metas podía ayudar al Inter a ser más fuerte, de muchas cosas. Más fuerte que los problemas de fair - play financiero. Más fuertes que nuestras dificultades, cuando había muchos para juzgar que, como equipo, no valíamos mucho.

Todo inter. Con el Inter.

Y a pesar de todo, siempre he decidido quedarme. Y por el amor de estos colores. He rechazado ofertas que un jugador profesional difícilmente habría rechazado, especialmente en condiciones similares.

Jugué con dolores físicos que me hicieron llorar después del juego y los días siguientes. Pero siempre he insistido en estar en el campo, incluso en contra del consejo médico.¿Por qué venir a la cancha con la a olvidar cada dolor, con el único objetivo de dar todo lo que pueda para ayudar a estos colores?

Todo inter. Con el Inter.

Por el amor de los colores nerazzurri. Porque solo hay Inter. Les mostré a mis hijos que debemos mantener la esperanza. Les enseño que ganar es difícil, pero hacerlo con el Inter tiene un significado único que solo un verdadero Inter puede entender y sentir. Los ojos de mis hijos no mienten. Este amor por el Inter lo han aprendido en mi casa. Realicé mi sueño, realicé el sueño de todos nosotros, el Inter, volviendo a la Liga de Campeones, con el equipo del que era capitán. Porque siempre he sentido y transmitido amor por estos colores. Siempre he desaprobado a quienes en las primeras ocasiones trataron de dejar el club. Respeté a los fanáticos, a mis compañeros, a la compañía y a todas las lealtades que han pasado durante mi estadía.

Colaboré con el club, tanto dentro como fuera de la cancha, en la inserción de cada nuevo juego, mostrándoles que solo con la pasión podríamos lograr nuestros objetivos.Sé lo que es el amor para los fans de Inter e Inter. Lo saben porque han visto cómo sufrí, lloré, luché y finalmente disfruté de estos colores.

Todo Inter. Con el Inter.

Pero como se dijo, todos los sacrificios se hicieron por el amor de estos colores, y respetando a todos. No sé si en este momento hay amor y respeto hacia Inter y hacia mí por parte de algunos que pierden sus decisiones. No sé si existe la codicia de actuar y resolver las cosas de manera exclusiva por amor al Inter.

Muchas cosas pueden pasar en una familia, buenas o malas. Y por amor puedes soportar mucho, de todo. Pero el respeto nunca debe faltar.Estos son mis valores, estos son los valores por los que siempre he luchado.

En mi historia. En el Inter. Con el Inter".