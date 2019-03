Mañana habrá acciones en el Parque Municipal de Frías

Notas Relacionadas

Bº Centro: se descompensó y murió en la bañera

Hoy 19:50 -

CHOYA, Choya (C) En el predio del Parque Municipal, Recreativo y Deportivo “Florencia Genesir” de Frías se disputará mañana la novena fecha del certamen que tiene la coordinación de la liga de las Instituciones de la Ciudad de la Amistad. El horario establecido para el primer juego será a las 20.

De acuerdo a la tabla general marcha en la cima Panaderos y Obras con 17 unidades. Luego lo siguen Tránsito 16; Comercio y Polideportivo 15; Banco 14; La Bio 13; Tráfico 10; Loma Negra y Aoma 7; Técnica 6. Se deja aclarado que el elenco de Policía fue descalificado de este campeonato al no presentarse a jugar en dos jornadas consecutivas.

El fixture es el que se detalla a continuación: Panaderos vs Polideportivo; Aoma vs Banco; Técnica vs Obras; Loma Negra vs La Bio y Comercio vs Social.