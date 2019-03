Repudio e indignación ante el ultraje sufrido por una atamisqueña de 93 años

01/03/2019 -

VILLA ATAMISQUI . Por corresponsalía Loreto (c). La tranquila y agradable mañana atamisqueña del viernes, fue cambiando junto al sentimiento de sus pobladores quienes fueron invadidos por la indignación con la noticia de que una anciana -del barrio Lomitas ubicado al sur de esta ciudad- había sido abusada por un joven que ingresó a su vivienda con fines de robo. La anciana -que vive sola- se sobresaltó cuando sintió que la puerta de ingreso a su casa, la cual se encontraba cerrada con llave, fue brutalmente violentada. En simultáneo ‘apareció’ un hombre que la amenazó diciendo "te voy a matar si no me das la plata". Ante la negativa este la amenazó con ultrajarla sexualmente, amenaza que habría cumplido posteriormente y luego de someterla brutalmente a la anciana, con un objeto contundente le provocó graves heridas en la región genital, de la casi centenaria mujer. La víctima fue trasladada hasta el hospital donde se constató el ultraje que sufrió. Además los galenos revelaron que el abuso le provocó heridas curables en diez días. El suceso generó una acalorada reacción de la comunidad atamisqueña, que a través de las redes sociales expresó su indignación. El hecho tomó estado público cuando una vecina -que visita periódicamente a la solitaria mujertomó conocimiento de la grave situación, y presentó la denuncia que movilizó a los uniformados de la Seccional 20. Los efectivos actuaron bajo las órdenes de la fiscal de turno -Dra. Erika Leguizamón- quien ordenó una serie de pericias y allanamientos que se realizaban al cierre de esta edición y había al menos dos detenidos. Según se supo, sería un vecino de la víctima, quien fue escrachado en las redes sociales.