Denunció que su pareja la agredió violentamente y el hombre fue detenido

Fotos INVESTIGACIÓN. La Oficina del Menor y la Mujer tomó conocimiento del caso y realiza las averiguaciones pertinentes.

01/03/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Una mujer denunció que mantuvo una discusión con su pareja y la agredió violentamente. Según fuentes policiales, el hecho se registró en una vivienda del barrio Los Ralos.

En esas circunstancias, una mujer de 25 años se presentó en la oficina del Menor y la Mujer donde relató que convive con un hombre de 48 años. Dijo que cuando se encontraba en la casa, llegó el sujeto y entablaron una fuerte discusión por diferencias de pareja donde este la habría insultado primero.

Más tarde el acusado se acercó a la víctima, la arrojó a la cama, y le pegó un violento golpe de puño en la región del mentón del lado izquierdo.

No conforme con la golpiza, la tomó del cuello mientras le presionaba el mentón y le decía: ‘de aquí no te vas a ir’ para ponerle pasador a la puerta y a la ventana para no dejarla salir. Como pudo, horas más tarde se escapó.

Del hecho tomó conocimiento el representante del Ministerio Público Fiscal quien dispuso la inmediata aprehensión del acusado.