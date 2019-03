Ramos: "No hay cuestiones secretas" en la salida de Ersa

Fotos ENCUENTRO. Ramos respondió a todas las inquietudes.

El fiscal de la Municipalidad de la Capital, Martín Ramos asistió invitado a la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante para informar sobre lo actuado en la desvinculación con la empresa Ersa por abandono de servicio.

"Hemos sido bien recibidos por la comisión, por los concejales del Frente Cívico y de la oposición, y oportunamente he hecho un raconto de todo el año 2018", explicó Ramos.

Por más de una hora, el fiscal expuso a los concejales aspectos sustantivos del proceso de desvinculación de la empresa Ersa Urbano SA como prestadora del 80% de los ramales del transporte público de pasajeros, como también el entramado de acciones, dispuestas por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), para solucionar la problemática generada a los usuarios.

El presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, recibió al invitado en el espacio habitual de reuniones de comisión, junto a ediles de las distintas bancadas.

Ramos recalcó que "no hay cuestiones ocultas o secretas. No hay puntos oscuros. Nosotros nos apegamos a la ordenanza y al contrato firmado con la ex permisionaria, interviniendo en la resolución de esta problemática la Intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por Coordinación de Gabinete, la secretaría de Obras y Servicios Públicos, la Dirección de Tránsito Municipal y Fiscalía Municipal".

Agregó: "Estamos en procura de normalizar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en los ramales afectados. Con ese objeto se han otorgado permisos precarios por 90 días a empresarios del transporte público local". Por otra parte, reveló que "el 8 de febrero hemos notificado a Ersa Urbano SA, la aplicación del Decreto de 76/P/19, por el que corría un plazo legal para impugnación del decisorio administrativo, que no ocurrió. En ese instrumento, se rechaza la causal que sostiene la empresa para el cese de servicio, por lo que, la decisión administrativa de baja del permiso precario, está firme y es incuestionable. No hay cuestión pendiente en lo que hace el vínculo con la empresa, en cuanto a los efectos de la finalización del contrato hay cuestiones por dilucidar".

"Un golpe de efecto de esta situación es que la empresa ingresó en concurso preventivo de acreedores, por lo que nos presentaremos como acreedores a cobrar créditos de ejecución fiscal (multas) que están pendientes ante el juzgado del concurso", informó.

Asimismo, Ramos indicó que Ersa dejó en disposición 140 unidades, de las cuales estaban en funcionamiento 40. En la actualidad, previa reparación de unidades, que se incorporan paulatinamente al parque automotor, se tienen en servicio 110 colectivos, con el esfuerzo de los empresarios locales, actuales permisionarios.

Por último, manifestó: "Tenemos un profundo agradecimiento a los empresarios locales, que están haciendo un importante esfuerzo, en restablecer el servicio con vistas al inicio del ciclo lectivo".