El domingo se jugarán varios amistosos de preparación

01/03/2019 -

La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera informó que este domingo se jugarán varios partidos amistosos en la categoría C55 como preparación para el próximo campeonato 2019.

Los partidos son los siguentes: en Santa Lucía, Central Córdoba vs. Gus Mar y San Roque vs. Central Córdoba A; en Calle 14, Km 49/Ropa Informal vs. Veteranos de Estudiantes; en Villa Borges, Estrella del Norte vs. Carrizo Bombas de Agua; en El Triángulo, El Triángulo vs. Estrella del Norte A; en Filial 23, Molinari/55 vs. Luz y Fuerza; en París, Simusa vs. Tapicería Perú.

Los partidos comenzarán a las 8, con 30 minutos de tolerancia.

El comité organizador informó a los delegados de los 16 equipos que participan en la categoría C55 y a los interesados en sumarse, que deben presentar por escrito la confirmación de sus equipos el próximo martes 3 en la sede de la Asociación.