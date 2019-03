Campeonato reducido para reinaugurar el campo de juego

01/03/2019 -

El Club Defensores de Maco programó para mañana la reinauguración de su campo de juego, con la disputa de un campeonato reducido, que reunirá a una importante cantidad de equipos de la zona.

La programación de partidos mañana es la siguiente: Cone Islas vs. Independiente, San Esteban vs. San Pedro, Los Pasajeros vs. Los Cardozo, El Chaqueño vs. San Roque, Estudiantes de Ulluas vs. Rivadavia, Calle Seis vs. Arsenal de Villa La Punta, La Verdulería vs. La Cuchilla, La Obra vs. Vélez, La Ribera vs. Inter de La Cañada, Francoty vs. Norton Construcciones, San Carlos vs. San Martín, Unión de Ulluas vs. Los Ruices y Maco vs. Eucalipto de Árraga.

El primer partido fue programado para las 18.30, con 30 mintus de tolerancia.

Cada enfrentamiento tendrá una duración de 25 minutos, divididos en dos tiempos de 13 y 12 minutos, durante la primera rueda del campeonato.

Habrá importantes premios hasta el cuarto puesto.