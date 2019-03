"En los momentos más difíciles se demuestra el amor"

Fotos DECLARACIONES. Icardi se refirió al conflicto que mantiene con Inter.

-

El conflicto entre Mauro Icardi y el Inter parece no tener un final en el corto plazo, por lo que el delantero argentino decidió publicar una carta en su cuenta de Instagram dirigida a los hinchas del conjunto milanés. "En los momentos más difíciles se demuestra el verdadero amor", aseguró el rosarino.

Luego de las duras palabras de Luciano Spalletti, el DT del Inter, quien le puso punto final al conflicto con Icardi ("A partir de ahora hablo de aquellos que están, no de aquellos que no están", indicó) llegó el turno para que el argentino haga su descargo a través de un duro comunicado en redes sociales dirigido a los hinchas.

"He rechazado ofertas que difícilmente un jugador profesional hubiera rehazado. He jugado con dolores físicos que me han llevado a las lágrimas después del partido, incluso al día siguiente. Pero siempre insistí para estar en la cancha, incluyo yendo en contra de las recomendaciones médicas", aseguró ayer Mauro Icardi en una parte de su carta.

En el párrafo más caliente, el rosarino sostiene que "no sé si en estos momentos hay amor y respeto hacia el Inter y hacia mí por parte de quienes toman decisiones", en un palo dirigido a los directivos del Neroazzurro.

"No sé si hay deseo de actuar y resolver las cosas solo y exclusivamente por el bien del Inter", concluye el argentino.

Inter juega hoy

Inter, con el ex Racing Lautaro Martínez pero todavía en conflicto con Mauro Icardi, visitará hoy a Cagliari, en el partido que dará inicio a la fecha 26 de la liga italiana de fútbol.

El plato fuerte de la fecha será el domingo: Nápoli, el escolta, recibirá al puntero, la "Juve" de Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo.