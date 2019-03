Leandro Paredes recordó el mal momento que pasó con la patada de Agustín Orión

Fotos LESIÓN. La jugada que terminó con la patada del arquero al volante.

01/03/2019 -

El volante Leandro Paredes, hoy con buen presente en París Saint Germain de Francia, reavivó una vieja polémica del Mundo Boca y se refirió al día que Agustín Orión lo lesionó en un entrenamiento, durante julio de 2013.

"Nadie me cuidó. Varios escucharon que me iba a lastimar y cinco minutos después me lastimó. Ni el club ni el entrenador, Bianchi, me cuidaron cuando eso pasó", declaró el mediocampista del poderoso equipo de Francia.

El tambien volante de la Selección argentina agregó: "No se tomaron las medidas que quizás en otro club se hubieran tomado frente a una situación así. No me protegieron ni el club ni el entrenador, y pasó como si nada. Había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme".

Aquella patada terminó derivando en una rotura de un ligamento del tobillo.

Por último, en diálogo con Fox Radio, comentó: "Esa lesión fue determinante y ayudó mucho a que me fuera del club. En ese momento no me cuidaron como me tendrían que haber cuidado. Me quedó un sabor raro, pero ya pasó hace mucho y hoy en día estoy bien y feliz".

"(Orión) me pidió perdón por un mensaje de texto", contó Leandro Paredes, quien en ese momento, en julio de 2013, era dirigido por Carlos Bianchi.