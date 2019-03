Oscar Martínez le encontró el gusto al cine

01/03/2019 -

Con una carrera que comenzó hace casi cinco décadas y que lo convirtió en una de las figuras de primera línea del cine argentino, Oscar Martínez volvió a la pantalla grande con "La misma sangre’, de Miguel Cohan, la película que protagoniza con Dolores Fonzi.

Pero en los últimos cinco años, Martínez ha sido figura central de trece largometrajes, cinco de ellos por estrenarse, y tres rodados en el exterior.

En "La misma sangre", el filme que acaba de estrenarse en la Argentina, y en las salas de Santiago del Estero, y sobre el que Martínez habló con Télam, el prestigioso actor interpreta a un padre sexagenario, que carga con un mandato familiar, en crisis matrimonial y con serios problemas económicos con su campo y tambo, y que de la noche a la mañana se convierte en blanco de las dudas de su yerno, primero, y de su hija, después.

¿Es difícil componer a un personaje con muchas aristas?

A pesar de los hechos no es un villano y creo que eso queda claro: es un hombre superado por las circunstancias. Lo más terrible es que podríamos decir que es un hombre al que la vida le ocurrió, que no tuvo nunca recursos para cambiar su destino. Cuando empieza la película ya está en un cuello de botella. No hay un rubro de su vida que no sea un desastre, por desidia también, pero por el mandato de un padre siniestro, que tiene que ver con la muerte de su hermano, un tema que no pudo resolver nunca

¿Es una película que se maneja mucho con los detalles?

Yo diría que con las sutilezas que construyen el relato, algo que hay que agradecerle a Miguel (Cohan). Por ejemplo, la repetición de las situaciones desde distintos puntos de vista. Ahí quedan de manifiesto las sutilezas que son las que determinan los ángulos de la mirada de lo que estaba ocurriendo. Y eso Miguel lo tenía muy claro y creo que se nota.