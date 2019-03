El filme trae a un hombre que padece la realidad

01/03/2019 -

En "La misma sangre", Oscar Martínez asegura que la cámara logra captar "lo que a este hombre (su personaje) le pasa por dentro, lo que no puede expresar, lo que padece por su obstinación y no puede expresar. El drama está en por qué le ocurre, que no lo pueda manifestar es otro tema, pero está, y vas viendo su calvario, cómo va al matadero. Hay un mandato que él no pudo tramitar ni superar, y ese es el tema clave: la historia de un tipo al que la vida le ocurrió, que padece la realidad".

Pero aún le quedan más personajes por compartir a través de la pantalla grande. En marzo se estrenará la película española que dirigió Santi Amodeo, "Yo, mi mujer y mi mujer muerta", después viene "El cuento de las comadrejas", de Juan José Campanella y para septiembre una película totalmente española que se llama "Vivir dos veces", de la catalana María Ripoll, con Inma Cuesta, y también la boliviana "Tu me manques", de Rodrigo Bellott, rodada en Nueva York.