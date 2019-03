Fotos Daniel Agostini: "Soy cero marihuana, cero alcohol y cero cocaína"

¿Cómo te sientes al tener la certeza de que es la familia la que requiere de tu música?

Es una bendición muy grande poder seguir estando después de tantos años de trabajo en los corazones de la gente de Santiago del Estero y Tucumán, que ya son parte de mi familia y a la que amo con toda mi alma y respeto con mi corazón en todos los sentidos. En cada escenario en donde me presento le brindo a la gente mi energía, mis ganas de disfrutar con ellos juntos la música tropical, la que me hizo ser popular, querido, respetado y hasta amado por un montón de gente que impensadamente siente mucho afecto y cariño por mí. En definitiva, es el agradecimiento eterno a Dios, a mis viejos, a la vida y a la posibilidad de transmitir, a través de la música y del canto, un montón de cosas lindas que la gente aceptó de mí. Soy un tipo muy sano, muy respetuoso, ubicado, centrado. Sano por naturaleza porque tengo 45 años con 25 años en la música y siempre me mantuve con un perfil de respeto absoluto para con mi persona y después el ejemplo que puede ser tomado o no por la familia. El ejemplo lo doy para con mis hijos. Yo soy un tipo que los educo en función de mi ejemplo, que es el ejemplo que también me dio mi viejo. Hoy por hoy estoy transitando por una etapa de trabajo intensa. Estamos mucho tiempo de gira. Este fin de semana volvemos a Santiago y Tucumán. Hago tres fin de semanas seguidos en Buenos Aires y después me voy por quince días a Bolivia. Gracias a Dios, a la Virgen, a todos los santos y a la familia por seguir acompañando mi música.

¿Cómo se sostienen tantos años de vigencia y trabajo en estos tiempos en donde todo es volátil?

En donde todo es una moda, en donde todo es un tiempo de vencimiento, en donde todo pasa rápido, en donde la gente tiene mucha inestabilidad, en donde el sistema cultural está muy deteriorado y por las crisis económicas que estamos pasando, uno se sostiene con el amor, con el respeto, con las ganas de hacer bien las cosas, con preparar un disco con ese respeto y con profesionalismo. También tiene que ver con saber elegir bien los temas con los que la gente se sienta identificada y llegue a sus corazones. Uno no lo hace con intenciones de lucrar con esto como si fuera algo económico, frío y calculador sino que lo mío es amor puro por la música. Lo mío es amar la música con intensidad. Subirme a un escenario es una bendición. No es para cualquiera. Yo siento la música. No vengo a hacer un negocio con la música.

Siempre has dicho que jamás te has dejado tentar por la noche. ¿Cómo se logra evitar esas acechanzas tan nefastas para el ser humano?

Yo no tuve ningún tipo de tentación. Soy un tipo sano, cero marihuana, cero alcohol y cero cocaína. Soy cero drogas. Soy totalmente sano. En un fin de semana capaz que hacemos ocho bailes en un solo día y no le encuentro todavía el hecho de justificar que la noche tenga que estar relacionada con las tentaciones como la marihuana, la cocaína y el alcohol. Para mí es una mentira grande como una casa. Puedo dar fe. Elige uno su camino. Quizás las malas juntas o alguien lo impulsan. Yo no me puedo poner a pensar por qué Daniel jamás se drogó y tampoco me quiero poner a pensar por qué los demás se drogan. Me parece que es una cuestión de elección de vida. Uno elige lo que quiere para su vida: elige lo mejor o vivir una vida inconclusa, triste, con altibajos. La vida es muy corta y hay que disfrutarla en función a la familia, a lo sano.

¿Cuánto jugó tu familia, Dios y tus hijos en esta contención férrea que tienes para no caer en tentación?

Yo estaba soltero, no tenía compromiso con nadie y jamás hubo una tentación de nada. Soy un tipo hiperactivo. Me encanta tener energía constantemente. Tengo un muy buen estado físico que puedo hacer desde fútbol hasta hockey. No jugó nadie, sino que, en realidad, jugó mi personalidad (para no caer en tentación), mis principios, mi esencia y mis valores que han sido inculcados por mi viejo y mi vieja. El resto queda en manos de uno, en la decisión unánime de decir sí o no a algo que causa la devastación de una persona, como lo son las drogas o el alcohol.