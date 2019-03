Defensor a ultranza del género de la música tropical

01/03/2019 -

El género tropical logra una identificación plena con la gente. Un ritmo que muchas veces ha sido menospreciado. ¿Cómo venciste los prejuicios y qué crees que hizo que vos, a través de tu propuesta, llegaras tan profundamente a la gente?

Los prejuicios fueron desapareciendo automáticamente. No fui yo, creo que fue el mismo sistema que dio a entender que los géneros musicales son para todas las clases sociales. Lo tropical se fue metiendo tanto en la gente que ya no fue tan así la discriminación y el hecho de encasillar a la gente. Hoy, más que nunca, los géneros musicales como el folclore y la cumbia están en el corazón de la gente. El reguetón, inclusive, va conquistando el corazón de la gente. Todo fue cambiando y adaptando y la gente empezó a sentir como que no hay más discriminación y que todos somos iguales.