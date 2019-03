Habrá una doble jornada en el apasionante torneo de la Nueva Liga Amateur de Fútbol

01/03/2019 -

CHOYA, Choya (C) Entre hoy y mañana se pondrá en juego la décima fecha del torneo "100 años de Gloria del club Atlético Talleres de Frías" que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol. La cita será en las instalaciones del Social y Deportivo Coinor.

El programa para esta tarde arrancará a las 19.30. Los partidos serán: Influencia vs Ferroviarios; Atlético Triángulo vs Panificadora La Deseada; Veteranos vs La Mexicana e Icaño vs Los Canarios.

El sábado las acciones se reanudarán a las 18.30 con los choques de Carnicería Tres Hermanos vs Quirós; Farmacia del Rosario vs La Casa del Plomero y Panificadora Suecia vs Deportivo Choya.

Las principales posiciones son las siguientes: La Casa del Plomero 27 unidades; Carnicería Tres Hermanos 21; Farmacia del Rosario 20; Panificadora La Deseada 19; La Mexicana 17.