Insólito: Se quitó los pezones porque cree ser un extraterrestre

Hoy 16:28 -

Jareth Nebula podría vivir en la tierra pero cree firmemente que pertenece a otro planeta. El joven de 33 años, que nació como mujer pero pasó a convertirse en hombre cuando tenía 29 años, ahora cree que no encaja en ningún género humano y que, de hecho, es un extraterrestre, e incluso se quitó los pezones y se afeita las cejas para "hacerlo sentir menos humano".



Jareth, quien se nombró a sí mismo por el personaje de David Bowie en Labrynth y Nebula como una nube espacial, ahora solo quiere que la gente acepte quién es y admite que se llamaría "cosa" o "eso" en lugar de él o ella.



Jareth, quien cambió su nombre legalmente hace cuatro años, dijo: "Después de salir como transgénero y creyendo que finalmente me había encontrado, me di cuenta de que estaba equivocada: no era hombre ni mujer, ni siquiera humana. "No pienso ni me siento como humanos. Realmente no puedo explicárselo a los demás, simplemente soy de otro mundo", explicó al diario The Mirror.



Jareth sintió por primera vez que no encajaba cuando le diagnosticaron, a los 26 años, el síndrome de Ehlers-Danlos (EDS), que es una condición rara de por vida que afecta el tejido conjuntivo y da como resultado una piel elástica y un mayor rango de movilidad articular.



Apodado 'Mr Elastic' por sus médicos debido a su piel elástica, la condición puede causarle dolor crónico.Su único beneficio es que su piel está libre de arrugas, lo que lo hace parecer más joven.



Jareth, quien no quiere revelar su nombre de nacimiento, dijo: "La condición significa que puedo sacar mis articulaciones a propósito, lo cual fue un truco divertido de fiesta cuando era un niño".



"Ahora me doy cuenta de por qué podría hacer eso. Mi dolor en mis articulaciones empeoró a medida que envejecía y me resultaría más difícil moverme día a día.



Afortunadamente, el trabajo de Jareth es muy complaciente, pero afirma que su diagnóstico le hizo darse cuenta de que era completamente diferente de otras personas.