CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de marzo de 2019

02/03/2019 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. SHILOH

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 KALLY’S MASHUP

18.30 LOS SIMPSONS

19.00 CINE. EL DIARIO DE UN

CHICO EN APUROS

20.30 CINE. LAS LOCURAS DE

DICK Y JANE

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 CINE. AGUA PARA

ELEFANTES

00.00 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE

TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

14.00 ÁNGEL, LA DIVA Y YO

15.30 ENCUENTRO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBBLIÓMANOS

22.00 DOCUMENTALES





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 LO MEJOR DE ETELITA





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

21.30 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPíRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 VHS

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 EL CLÁSICO: CENTRAL

CORDOBA VS. ARSENAL DE

SARANDI

21.30 RECORDANDO

22.30 IRONSPORT





CANAL4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO

POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.01 MIS OTROS YO

08.21 MI SEMANA CON MARILYN

10.15 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

10.36 INVENCIBLE

12.35 LA TIERRA PERDIDA

14.27 GREMLINS 2, LA NUEVA GENERACIÓN

16.28 EL ENCANTO DE LA BESTIA

18.10 LA TIERRA PERDIDA

20.02 INVENCIBLE

22.00 SON COMO NIÑOS

TCM

06.59 LOST - T. 1 - EP. 1 - PILOT. PART 1

07.44 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT. PART 2

08.26 LOST - T. 1 - EP. 3 - TABULA RASA

09.10 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 10 - THE

RAZOR’S EDGE

09.35 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 11 -

HOW DO YOU SPELL REVENGE?

10.00 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 12 -

EARTH ANGEL

10.25 LA NIÑERA

T. 2 - EP. 22 - WHAT THE BUTLER SUNG

10.49 LA NIÑERA

T. 2 - EP. 23 - A KISS IS JUST A KISS

11.13 LA NIÑERA - T. 2 - EP. 24 - STRANGE

BEDFELLOWS

11.36 LOST - T. 6 - EP. 18 - THE END - PART 2

12.21 LOST - T. 1 - EP. 1 - PILOT. PART 1

13.04 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 10 - THE

RAZOR’S EDGE

13.29 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 11 -

HOW DO YOU SPELL REVENGE?

13.54 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 12 -

EARTH ANGEL

14.19 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA

COMUNIDAD DEL ANILLO

17.25 EL GUARDIÁN

19.20 LLAMARADA

22.00 LOS FEDERALES

TNT

06.50 LA MEJOR DE MIS BODAS

08.32 HAPPY FEET. EL PINGÜINO

10.26 ESCALOFRÍOS

12.17 STAR WARS. EP. I - LA AMENAZA FANTASMA

14.42 STAR WARS. EP. II - EL ATAQUE DE LOS CLONES

17.25 HOTEL TRANSYLVANIA

19.05 FECHA 21 - SUPERLIGA 2018/2019

21.20 EL HOMBRE ARAÑA 2

23.39 FURIA DE TITANES

01.33 UN HOMBRE DIFERENTE

SPACE

06.53 LA REUNIÓN DEL DIABLO

08.12 EL TESORO DEL AMAZONAS

09.59 HELLBOY

12.02 TRON. EL LEGADO

14.17 RED DE CORRUPCIÓN

16.06 LA COLONIA

17.50 EL DEMOLEDOR

19.57 AL FILO DEL MAÑANA

22.00 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

CINECANAL

11.00 CAZADORES DE LEYENDAS

12.20 CHICAS PESADAS 2

14.15 LOS PITUFOS

16.05 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

18.30 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA

CALAVERA DE CRISTAL

20.10 NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO DEL

FARAÓN

22.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN





A DÓNDE IR

CASA FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 2, CARNAVAL DE ANTAÑO CON FREDDY PÁEZ, SABOR TROPICAL,

MURGA LOS ELEGANTES Y GOLPE DE SUERTE.

BELLAS ALAS (BELGRANO (S) Nº 1807)

+ EL 2 DE MARZO, A LAS 21, DESFILE MODA SHOW 2019 DE LA ESCUELA

Y AGENCIA DE MODELOS HL.

+ EL 7 DE MARZO, A LAS 22.30, NACIDOS DEL TIEMPO. INVITADOS: FACU

ROBLES Y BUENA VIBRA, EL SYMBOL Y BENJAMÍN SANTILLÁN.

LA POSTA (BELTRÁN)

+ SÁBADO 2 DE MARZO, DARÍO GIMÉNEZ.

CLUB SAN CARLOS (LA BANDA)

+SÁBADO 2 DE MARZO, BETO ORLANDO Y JOHNNY MENDIZABAL.

LA CARPA DEL HECHICERO (CLODOMIRA)

+DOMINGO 3 DE MARZO, LOS CAPIS Y JORGE DANIEL Y LOS LIBRAS.

+ LUNES 4 DE MARZO, ALEJANDRO VÉLIZ Y ENRIQUE MAZA.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ SÁBADO 2 DE MARZO, A LA MEDIANOCHE, CONCIERTO EXCLUSIVO DE

“LOS ARCANOS DEL DESIERTO”.

+ VIERNES 8 DE MARZO, A LAS 23, SALITRAL REALIZARÁ UNA PEÑA EN

DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.





CINES

SUNSTAR

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP) 02/03 - 03-04-

05/03 15:00 (Cast) 17:10 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL 06/03 19.20hs (Subt)

GREEN BOOK. UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

02-03-04/03 - 21.30 (Subt) 00.05

(Subt) / 05/06 - 22.10 (Subt)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 02-03-04-05/03

14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

BATTLE ÁNGEL. LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 06/03 - 19.30 (Subt)

MANICOMIO (2D)

TERROR (+16 AÑOS) 02-03-04/03 -

22:40 (Subt) 00:40 (Subt)

LA MISMA SANGRE (2D)

DRAMA (ATP) 02-03-04-/03-14:20

(Cast)16:50 (Cast)19:20 (Cast) 21:50

(Cast) 00:15 (Cast)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP) 02-03-04-05 14:30

(Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

VENGANZA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 02-03-04/03 -

21:40 (Subt) 00:10 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 02/03 - 03-04-

05/03 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

OBSESIÓN (2D)

TRILLER (+ 16 AÑOS)

02-03-04/03 - 19:50 (Subt) 22:10

(Subt) 00:25 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

MIS HUELLAS A CASA ATP

CASTELLANO 2D - 20.20- 22.30-

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP CASTELLANO 2D

17.40 - 20.00- 22.40-

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3D 22:20

LA GRAN AVENTURA LEGO

2 ATP CASTELLANO 2D

17.10

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19.35 - 21.50

SUBTITULADO 2D 21.50 (SÓLO LOS

JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELICULA

04-04-2019 19.30

06-04-201 17.00

CAPITANA MARVEL

07 DE MARZO 2019

CASTELLANO 2D 22.40-

CASTELLANO 2D 22.40- (SUBTITULADA

SOLO JUEVES)

CASTELLENO 3D 19.50-