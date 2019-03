Inter no pudo con Cagliari en el adelantado

Fotos GOLEADOR. Lautaro Martínez había anotado para Inter, que perdió una gran oportunidad por la clasificación a la Champions.

02/03/2019 -

Inter cayó por 2 a 1 frente al Cagliari, de visitante, por la Serie A de Italia, pese al gol del argentino Lautaro Martínez, y perdió una buena oportunidad para afianzarse en la zona de clasificación para la Champions League 2019/20.

El encuentro correspondiente a la apertura de la vigésimosexta fecha de la Serie A de Italia, se desarrolló en el estadio Sardegna Arena, del Cagliari.

El vencedor se puso en ventaja por intermedio de Luca Ceppitelli, a los 31 minutos del primer tiempo, y siete minutos más tarde el ex delantero de Racing, Lautaro Martínez señaló el empate transitorio para el conjunto milanés, que sigue sin contar con su compatriota Mauro Icardi, en conflicto con la institución por razones contractuales.

Ya cerca del final del primer período, (43’) Leonardo Pavoletti marcó el segundo tanto, que sería el de la victoria para el Cagliari, que tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia en tiempo de descuento del segundo período, que desperdició Nicoló Barella al marrar un tiro penal.

Con este resultado, Inter por el momento continúa tercero en las posiciones de la Serie A de Italia, con 47 unidades, a 22 del puntero Juventus y a 9 puntos del segundo, Nápoli. En tanto, Cagliari se mantuvo 14º en la tabla sumando 27 unidades.

La fecha 26 de la Serie A de Italia proseguirá hoy con estos partidos: Empoli vs. Parma; Milan vs. Sassuolo y Lazio vs. Roma.