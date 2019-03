Barcelona visita al Real Madrid en otro clásico apasionante

Fotos CRACK. Lionel Messi será uno de los grandes protagonistas del clásico español en el Santiago Bernabéu.

02/03/2019 -

Barcelona, sólido líder de la liga española de fútbol de primera división y con el astro rosarino Lionel Messi, visitará hoy al Real Madrid del DT Santiago Solari, en una nueva edición del clásico y por la fecha 26 del torneo.

El equipo catalán suma 57 unidades y el Real, 48. Una derrota dejará al "Merengue" muy lejos de la pelea por el título.

Barcelona intentará repetir lo hecho el miércoles, cuando, también en el Santiago Bernabéu, se impuso por 3 a 0 para pasar a la final de la Copa del Rey (dos goles del uruguayo Luis Suárez y el restante del francés Varane en contra).

Ayer, Girona se impuso por 2 a 0 en su visita al Rayo Vallecano, en el estadio de Vallescas, en el partido que marcó la apertura de la vigésimo sexta fecha de La Liga.

El programa de la fecha 26 de la liga española contnuará del siguiente modo: Hoy: Espanyol vs. Valladolid (9); Villarreal vs. Alavés (12.15); Huesca vs. Sevilla (14.30); Real Madrid vs. Barcelona (16.45). Mañana, Eibar vs. Celta de Vigo (8); Betis vs. Getafe (12.15); Real Sociedad vs. Atlético de Madrid (14.30); Valencia vs. Bilbao (16.45). Lunes, Leganés vs. Levante (17).