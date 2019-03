Ganó Atlético Rafaela y empataron Almagro y Agropecuario

-

La jornada de ayer también incluyó el triunfo de Atlético Rafaela sobre Gimnasia de Jujuy por 2 a 1 y el empate entre Almagro y Agropecuario.

En Rafaela, Atlético venció sobre la hora al "Lobo" jujeño, con un gol de Marco Borgnino a los 43 minutos del segundo tiempo.

Matías Quiroga abrió el marcador para los santafesinos a los 17 minutos del primer tiempo y Alejandro Frezzotti igualó parcialmente para los jujeños a los 9 del segundo.

A primera hora empataron también 1 a 1 Almagro y Agropecuario, con goles de Edgardo Maldonado a los 4 minutos del segundo tiempo para los de Carlos Casares y Nicolás Arrechea para el local en el segundo minutos de descuento de esa etapa final.

La fecha continuará hoy con estos partidos: 17, Los Andes vs. Defensores de Belgrano y Brown de Adrogué vs. Chacarita Juniors, 19.05, Quilmes vs. Independiente Rivadavia de Mendoza;

Las principales posiciones del certamen son las siguientes:

Sarmiento 36 puntos; Arsenal 33; Nueva Chicago 32; Mitre de Santiago del Estero 27; Villa Dálmine, Independiente Rivadavia, Central Córdoba, Agropecuario y Gimnasia y Esgrima de Mendoza 26.