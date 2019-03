Para la oposición, Macri "no aceptó el fracaso de su modelo económico de Gobierno"

Fotos RECLAMO. Rossi, el líder de la bancada kirchnerista en Diputados, afirmó: "Vimos un Presidente en modo de campaña electoral".

Los distintos sectores de la oposición se unieron para cuestionar el discurso del presidente Macri en la Asamblea Legislativa al coincidir en que el mensaje del jefe del Estado "está fuera de la realidad", y que fue "un lanzamiento de su candidatura para la reelección".

Ante los medios en el Congreso y desde sus cuentas en las redes sociales, los diputados Pablo Kosiner (Argentina Federal), Agustín Rossi (Frente para la Victoria), Nicolás del Caño (FIT), Graciela Camaño (Frente Renovador), Victoria Donda (Somos) y Felipe Solá (RedxArgentina) opinaron sobre el discurso de Macri.

Kosiner, jefe del interbloque Argentina Federal, aseguró: "Macri no reconoce la realidad porque no asume que el modelo económico ha fracasado", al tiempo que admitió que se fue del Congreso "preocupado, porque parece que los argentinos no podemos hablar, porque ninguno de los dos sectores -Cambiemos y el kirchnerismo- escucha al otro".

En tanto, Rossi, el líder de la bancada kirchnerista en Diputados, afirmó: "Vimos un Presidente en modo de campaña electoral y por eso hubo un clima de campaña electoral en el recinto. Mi enojo viene porque la tercera bandeja estaba llena de militantes de Cambiemos que nos insultaban a nosotros. Nosotros nunca lo insultamos al Presidente", remató.

A su turno, Camaño, diputada del Frente Renovador, consideró: "Creo que el Presidente vino a hacer un ‘acting’ en un ‘mitting’ político. Macri está totalmente alejado de la realidad y ofendió con una realidad ficticia a todos los argentinos que están sufriendo". Marcos Lavagna (Frente Renovador) también fue crítico al sostener que el inicio de sesiones ordinarias fue "lamentable porque estuvo lleno de frases de marketing, escándalos y cero soluciones a la difícil situación".