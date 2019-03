Vidal remarcó que cambió una "forma de gobernar que duró décadas"

Fotos ACTO. Abrió las sesiones.

02/03/2019 -

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal pidió "perdón" a los docentes "si sintieron que nos equivocamos en este camino" en la búsqueda de resolver el conflicto salarial, aseguró que seguirá peleando la actualización del Fondo del Conurbano y ratificó su lucha "contra las mafias y la corrupción", al inaugurar el 147º período de sesiones en la Cámara de Diputados.

También afirmó que no usa la provincia ‘como un trampolín político’ al señalar que su mandato vence el 10 de diciembre próximo y ‘los bonaerenses van a decidir quién quieren que continúe’. En su discurso ante la Legislatura, ratificó que la obra pública, la educación, la salud y la lucha contra las mafias serán los principales objetivos de su cuarto año de mandato.

Una mención especial tuvo para el conflicto docente, que impedirá el inicio del ciclo lectivo el 6 de marzo, cuando dijo: "A los docentes les quiero hablar. Sabemos bien que su rol no se limita a lo que pasa en el aula. Valoramos el esfuerzo que hacen. Durante el último tiempo muchos de ustedes se vieron perjudicados por el conflicto que hemos tenido con los gremios. Quiero pedirles perdón si en algún momento sintieron que nos equivocamos. En este camino no están solos, estamos haciendo todo para acompañarlos". Sostuvo que en el área educativa "durante años no se priorizó la inversión, ni se impulsaron políticas públicas consolidadas en el tiempo" y remarcó que su gobierno colocaba "las bases para tener una educación pública de calidad. Por eso, cada vez que nos sentamos a hablar sobre la educación pido que lo hagamos con la verdad sobre la mesa. Los verdaderos protagonistas son los chicos, sus familias y los docentes".