Morales: "Dio un discurso totalmente ajeno a la realidad"

Fotos MORALES. Cuestionó lo expresado por Macri.

02/03/2019 -

"Los argentinos no vamos a aceptar y tolerar más mentiras", resaltó entre sus críticas al discurso del Presidente, la diputada nacional del Frente Renovador por Santiago del Estero, Mariana Morales.

"Fue un discurso mentiroso y totalmente irreal, porque no se ajusta a lo que está pasando en el país", recalcó a EL LIBERAL.

Ejemplificó que entre esas "mentiras", el jefe de Estado dijo que "bajó la inflación, la pobreza y el desempleo, y todos los argentinos sabemos que la situación no es así y cada vez estamos peor, y hay que recordar que tuvimos una inflación de más del 200% desde el 2015 hasta ahora".

Ahondó que la tasa de desempleo en el país "ha acrecentado en los últimos años, al igual que la pobreza que cada vez afecta más a las familias del país".

En materia productiva, dijo que en la actualidad, "tenemos problemas productivos y económicos. El Presidente dijo incluso que cerca de 10 mil pymes exportaron, pero se olvidó de mencionar cuántas pymes cerraron. Por todo eso, consideró que fue un discurso totalmente ajeno a la realidad y todo lo que le está pasando a la Argentina".

Por otro lado, dijo que las leyes del arrepentido y de extinción de dominio "fueron presentadas por el Frente Renovador y robadas por el oficialismo, y no tuvieron la delicadeza de mostrar sus acciones propias. El Presidente no tiene los pies en la Argentina, no sabemos dónde vive con todo lo que tuvimos que escuchar", planteó la legisladora nacional santiagueña.