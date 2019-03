Tres juegos en cancha de Huracán

02/03/2019 -

Con tres partidos en cancha de Huracán, continuará hoy la primera fecha del Torneo de Ascenso, que organiza la Asociación Femenina Amateur de Básquet (Afab).

La programación es la siguiente: desde las 16.30, Juventud Solidaria vs. Huracán Rojo; 18.15, Coronel Suárez vs. Coronel Borges; 19.45, La Unión vs. Almirante Brown.

El domingo se completará la fecha en dos canchas: en Villa Mercedes, desde las 18, Villa Mercedes vs. Defensores del Sud; en Coronel Suárez, desde las 17, Santiago Magic vs. Tagliavini; 18.45, Nicolás Avellaneda vs. Veteranos de Defe; 20, Central Córdoba vs. Belgrano.

La fecha arrancó la noche del jueves con el triunfo de Upcn sobre Defensores del Sud B por 43 a 39, con destacadas actuaciones de Anahí Gauna y Araceli Castellanos.