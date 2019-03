Román Martínez se lamentó por la derrota ante el "Bicho

02/03/2019 -

El volante de San Lorenzo Román Martínez se lamentó por "los errores" que cometió su equipo por lo que Argentinos pudo "hacer los goles", con los que superó anoche al equipo del Bajo Flores (3-2) por la 21ª fecha de la Superliga.

"No es el primer partido que cometemos los errores y los rivales nos hacen los goles", expresó el ex mediocampista ofensivo de Estudiantes de La Plata y Lanús, entre otros, en declaraciones a la prensa.

El volante que hizo su debut oficial en la primera del "Ciclón" marcando el segundo gol, manifestó que le "encantaría saber porqué no se puede ganar, porque hoy con un hombre menos San Lorenzo dominó, pero no se pudo convertir".

A lo que agregó que "en el fútbol se puede jugar bien, ser dominador del adversario, pero si no se hacen los goles necesarios para superarlo no se puede ganar y el equipo está padeciendo el no poder convertir todo lo que genera".

Por último, Martínez, que ya fue dirigido por Jorge Almirón en Lanús y quien lo solicitó para sumarlo al plantel "azulgrana", respaldó al entrenador al declarar que los jugadores están "convencidos de lo que propone el técnico, que es una muy buena propuesta, pero se lo debe sostener haciendo bien las cosas en la cancha, porque si no siempre se termina con lo más fácil, que es echar a uno (por Almirón) antes que echar a veinte (por los jugadores)".