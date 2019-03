El comercio bilateral entre la Argentina y Brasil fue 20% inferior al del año pasado

02/03/2019 -

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil totalizó U$S 1.758 millones en febrero de 2019, un 20,8% inferior al valor registrado el año anterior, consecuencia del importante retroceso de las importaciones argentinas desde Brasil (41,5%), que sumaron U$S 861 millones, y a pesar del avance de las exportaciones locales hacia aquel destino (19,6%) por U$S 897 millones, informó la Cámara Argentina de Comercio en base a datos oficiales del gobierno brasileño. En este sentido, el saldo comercial para Argentina arrojó un superávit de U$S 36 millones. Dicho cambio se evidenció también en términos interanuales, ya que, en febrero de 2018, el país enfrentó un déficit comercial de U$S 721 millones. El aumento de las exportaciones de la Argentina hacia Brasil correspondió a trigo en granos, vehículos de carga y naftas. La baja en las importaciones argentinas se explicó por vehículos de carga, de pasajeros y tractores.